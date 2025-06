Killer delle escort l’ipotesi shock | Vasile Frumuzache ha portato il figlio all’asilo con il cadavere di Denisa Adas in auto

La tragica vicenda di Vasile Frumuzache scuote l’intera comunità, portando alla luce un inquietante scenario che avrebbe coinvolto il suo bambino in un gesto macabro. Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe portato il proprio figlio all’asilo con il cadavere di Denisa ancora in auto, un’ipotesi choc che si basa su dati di sorveglianza e GPS. Un dettaglio agghiacciante che aggiunge ulteriori sfumature a questa drammatica vicenda.

Vasile Frumuzache, la guardia giurata 32enne che ha confessato l’omicidio di due escort, Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, potrebbe aver accompagnato il figlio all’asilo con il cadavere di Denisa ancora in auto: è l’ipotesi shock lanciata dagli investigatori e rivelata da Il Messaggero. Attraverso le videocamere di sorveglianza e i dati Gps, infatti, sono stati ricostruiti i movimenti dell’uomo. Vasile Frumuzache lascia il residence di Prato dove alloggiava la escort nella notte tra il 15 e il 16 maggio con la valigia che contiene il corpo della donna. Da lì raggiunge la sua abitazione a Monsummano Terme senza nessuna sosta intermedia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Killer delle escort, l’ipotesi shock: “Vasile Frumuzache ha portato il figlio all’asilo con il cadavere di Denisa Adas in auto”

“Sono tutti sconvolti”. La scoperta choc su Vasile Frumuzache, il killer di Maria Denisa - Una scoperta sconvolgente scuote la città: Vasile Frumuzache, sospettato e ora ufficialmente killer di Maria Denisa, si rivela essere molto di più di un semplice volto oscuro.

"Ho ucciso un'altra donna": Vasile Frumuzache confessa un secondo femminicidio. Dopo Denisa, la rivelazione shock sulla scomparsa di Ana Maria Andrei, escort romena sparita nell’agosto 2024. #Femminicidio #Giustizia #Denisa #AnaMariaAndrei Partecipa alla discussione

Il killer delle escort conferma di aver ucciso Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei ma nega di essere coinvolto in altri #omicidi ? di Raffaella Coppola Partecipa alla discussione

