Kieran Tierney completa torna al Celtic dopo l’incantesimo afflitto per lesioni all’Arsenal

Cari appassionati di calcio, oggi abbiamo una notizia che scalda il cuore dei tifosi. Kieran Tierney, il talentuoso terzino scozzese, torna a casa: il Celtic ha ufficializzato il suo ritorno fino al 2030. Dopo anni di sfide e infortuni con l’Arsenal, Tierney riabbraccia la sua amata Glasgow, portando con sé un bagaglio di successi e passione. Un ritorno atteso, che promette grandi emozioni...

2025-06-10 16:32:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il terzino sinistro Kieran Tierney ha completato il suo passaggio al Celtic. La Scozia Internazionale ha firmato un accordo fino al 2030 a Celtic Park, sei anni dopo aver lasciato Glasgow per l’Arsenal. Il 28enne ha vinto 10 grandi trofei durante il suo primo periodo con il Celtic e, dopo una carriera afflitta da un infortunio nel nord di Londra, durante la quale ha fatto solo 104 presenze in campionato, Tierney è stato felice di tornare nel suo club per la fanciullezza. Ha premuto il gioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

