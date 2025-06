Kickboxing doppio trionfo per il Boxing Club

date più emozionanti della scena sportiva italiana. Con grinta, determinazione e un cuore da campioni, il Boxing Club Firenze si laurea protagonista di un doppio trionfo che consacra il suo talento e la sua tenacia. Questa vittoria non è solo un risultato, ma un simbolo di passione e sacrificio che ispira ogni appassionato di arti marziali. La strada verso la gloria continua: il meglio deve ancora arrivare.

Momento d’oro per il Boxing Club Firenze, protagonista assoluto ai campionati italiani di kickboxing nelle specialità contatto pieno e light contact. Il 18 maggio tre atleti del team fiorentino hanno conquistato a Roma il titolo nazionale nel contatto pieno, imponendosi in una delle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Kickboxing, doppio trionfo per il Boxing Club

In questa notizia si parla di: kickboxing - boxing - club - doppio

Campionati Italiani di Kickboxing, Boxing Improta porta a casa medaglie d'oro e d'argento - La Boxing Improta di Teverola ha brillato ai Campionati Italiani di kickboxing svoltisi a Taviano, in Puglia, portando a casa un bottino di sette cinture, tra cui medaglie d'oro e d'argento.

Approfondimenti da altre fonti

Kickboxing, doppio trionfo per il Boxing Club; Finale Doppio Maschile | Granollers/Zeballos - Salisbury/Skupski; Sul ring alla conquista del mondo. La notte d’oro della boxe in città.

Kickboxing, Byakko Tai Sanremo conquista il doppio podio Federkombat - I matuziani salgono sul podio per il Criterium e Coppa del Presidente 2023 Federkombat.

Cracovia 2023: kickboxing, doppio oro per l'Italia con Ivan Penzo e Federica Trovalusci - (Il Faro online) Pugilato, Aziz è medaglia d'oro: Montoro in festa Il pugile: sono contentissimo ora si lavora per l'oro Olimpico (Ottopagine) ...