Kennedy Jr licenzia il comitato sulle vaccinazioni | nuovo tassello per smantellare decenni di standard normativi

Il recentissimo licenziamento del comitato sulle vaccinazioni da parte di Kennedy Jr. rappresenta un nuovo capitolo nella controversia sui vaccini, segnando un passo deciso verso la revisione delle normative storiche. Con posizioni spesso critiche e dichiarazioni ambivalenti, Kennedy Jr. continua a stimolare il dibattito pubblico, sfidando le convinzioni convenzionali. Ora, con il ministro della Salute USA, Robert F., che si fa avanti, il quadro si complica ulteriormente, lasciando aperte molte domande sul futuro della politica sanitaria americana.

La sua posizione sui vaccini è sempre stata al centro del dibattito: notoriamente contrario ai sieri, a fronte dell’epidemia di morbillo che ha colpito gli Stati Uniti ha parzialmente rettificato dichiarando che, da genitore, probabilmente vaccinerebbe i figli, ma allo stesso tempo, nel corso di un’audizione alla Camera, ha dichiarato che gli americani non dovrebbero seguire i suoi consigli medici. E ora il ministro della Salute Usa, Robert F. Kennedy Jr., prende un’altra decisione volta a smantellare decenni di standard normativi per le vaccinazioni. Ha infatti ritirato tutti i 17 membri di un comitato consultivo sulle vaccinazioni dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), sostenendo che l’organismo “è stato afflitto da persistenti conflitti di interesse ” e che tale decisione ripristinerĂ la fiducia del pubblico nei vaccini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it