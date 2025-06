Kennedy Jr licenzia i 17 membri del comitato consultivo sui vaccini del Cdc | Gruppo pieno di conflitti d' interesse

In un gesto che scuote il mondo della sanità, il ministro della Salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy Jr, ha licenziato tutti i 17 membri del comitato consultivo sui vaccini del CDC, accusandoli di conflitti di interesse. Una decisione audace che solleva numerosi interrogativi sul futuro delle politiche vaccinali e sulla trasparenza delle istituzioni sanitarie. Ma cosa spinge Kennedy a questa drastica mossa? Scopriamolo insieme.

Il ministro aveva messo da tempo nel mirino il comitato, il cui compito è quello di formulare raccomandazioni sui vaccini Il ministro della Salute Usa Robert Kennedy Jr licenzia tutti i 17 membri del comitato consultivo dei vaccini del Cdc. È stato lui stesso a dare la notizia ed a spiegare.

