Kean addio alla Serie A? Spunta un’ipotesi spaventosa

Moise Kean potrebbe davvero dire addio alla Serie A: con l’attivazione della clausola rescissoria da 52 milioni di euro, il futuro dell’attaccante azzurro si fa incerto e sorprendente. La possibilità di un trasferimento in una destinazione che fa venire i brividi anche alla Fiorentina sta facendo tremare gli appassionati di calcio italiano. Un mese decisivo si apre all’orizzonte, destinato a sconvolgere il campionato. Resta da scoprire dove volerà Kean.

L'attaccante azzurro potrebbe lasciare il campionato italiano, con una nuova destinazione che fa venire i brividi anche alla Fiorentina (LaPresse) – SerieANews.com Sarà un mese caldissimo quello di luglio per Moise Kean. Dal giorno 1 si attiverà la clausola rescissoria da 52 milioni di euro, che potrebbe portare l'attaccante italiano a cambiare maglia dopo una sola stagione. La Fiorentina lo ha coccolato e se l'è goduto, con il centravanti che ha avuto un rendimento pazzesco, anche al di sopra di ogni rosea aspettativa. Quasi 30 gol stagionali, per chi, solamente un anno prima, aveva chiuso a quota zero.