Katy Perry | voci di tensioni con Orlando Bloom dopo le critiche sul suo nuovo album

Le tensioni tra Katy Perry e Orlando Bloom sembrano aver segnato un momento di crisi, alimentate dalle critiche della stampa al nuovo album della popstar, "143". Dopo il lancio dello scorso settembre, la frustrazione di Katy avrebbe influenzato anche la relazione con l’attore, creando un’atmosfera complessa e delicata. La coppia, nota per il suo legame forte, si trova ora a dover affrontare un periodo di incertezza che potrebbe mettere alla prova il loro amore.

