Katy Perry fa flop con l’ultimo album e scoppia la crisi con Orlando Bloom

un momento di forte tensione, alimentato dalle difficoltà professionali e dai rumors di una crisi di coppia. La popstar, una volta al vertice delle classifiche, si trova ora a dover affrontare sfide personali e musicali che mettono a dura prova il suo equilibrio. Ma come spesso accade, anche nelle tempeste più intense, c’è sempre la possibilità di rinascere e trovare nuova luce. La domanda è: riusciranno Katy Perry e Orlando Bloom a superare questa difficile fase?

Un momento difficile per Katy Perry. Da tempo la cantante non è più sulla cresta dell’onda come un tempo e il suo ultimo album, intitolato 143, si è rivelato l’ennesimo flop. Difficoltà lavorative che, come capita anche a persone comuni, si sono riversate nel rapporto tra la popstar e il marito Orlando Bloom. La crisi tra Katy Perry e Orlando Bloom. Stando alle indiscrezioni che arrivano oltreoceano, Katy Perry e Orlando Bloom hanno vissuto nell’ultimo periodo momenti di “tensione e stress” a seguito del “devastante” flop dell’album del cantante, che ha ricevuto molteplici recensioni negative. “Katy era profondamente frustrata dopo l’accoglienza riservata al suo nuovo album”, ha detto una fonte a People a proposito di 143. 🔗 Leggi su Dilei.it