Kate Middleton uno schianto al museo col tailleur blu navy e la catena al collo

Ci si aspettava che Kate Middleton tornasse in pubblico, ma la sua visita al V&A East Storehouse ha lasciato tutti senza parole. Elegante nel suo tailleur blu navy di Alexander McQueen e adornata da una delicata catena al collo, la Principessa del Galles ha dimostrato ancora una volta il suo fascino naturale e il suo impegno culturale. Un ritorno atteso con entusiasmo, che sottolinea il suo ruolo di ambasciatrice della moda e dell'arte.

Kate Middleton √® ricomparsa in pubblico prima del previsto, mostrandosi con uno splendido tailleur blu di Alexander McQueen. La Principessa del Galles ha infatti visitato il nuovo V&A East Storehouse, un distaccamento del Victoria and Albert Museum, che conserva 500mila oggetti, appartenenti al mondo della moda, del cinema, dello spettacolo e delle arti visive. Kate Middleton ricompare a sorpresa. Ci si aspettava che Kate Middleton tornasse in pubblico in occasione del Trooping the Colour, il compleanno pubblico di Re Carlo, che si svolger√† il prossimo 14 giugno. Invece, la Principessa del Galles ha stupito tutti presentandosi al V&A East Storehouse. 🔗 Leggi su Dilei.it ¬© Dilei.it - Kate Middleton, uno schianto al museo col tailleur blu navy e la catena al collo

