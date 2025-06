Kate Middleton la spiaggia segreta dove fugge quando non ne può più

Kate Middleton, la duchessa amata da tutti, trova rifugio in un angolo di paradiso lontano dai riflettori: la spiaggia segreta di Holkham. Un luogo magico dove il tempo sembra fermarsi, e lei può rigenerarsi tra natura e tranquillità . Questa spiaggia incantata, condivisa con William, rappresenta il suo rifugio ideale per le vacanze estive. La passione di Kate per l’aria aperta si cela proprio in questi momenti di serenità , dove la vita si fa più semplice e autentica.

Kate Middleton ha un luogo segreto dove fugge quando ha bisogno di riposo o semplicemente di allontanarsi per un po’ dagli obblighi di Corte. Si tratta di una spiaggia suggestiva di cui lei e William si sono letteralmente innamorati. Ed è lì che trascorrerà la maggior parte delle vacanze estive. Kate Middleton, la spiaggia segreta di Holkham. Kate Middleton adora la vita all’aria aperta, campagna o mare, non fa grande differenza per lei. La Principessa del Galles ama la natura che per lei è stata un vero rifugio e una vera consolazione in particolare durante e dopo la malattia. Così, appena gli impegni di famiglia glielo permettono, Kate con William e i bambini va nella sua casa nel Norfolk, Anmer Hall. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, la spiaggia segreta dove fugge quando non ne può più

