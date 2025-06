Kata 2 anni fa la scomparsa Le lacrime della mamma | Penso che l’abbiano venduta

Due anni sono passati da quel tragico giorno, ma il dolore di Katherine Alvarez Vasquez resta vivido come ieri. La madre di Kata, scomparsa a soli cinque anni a Firenze, condivide il suo dolore e la speranza di scoprire la veritĂ . Ricordare Kata diventa un modo per non dimenticare e mantenere viva la memoria di quella piccola stella. Oggi, la sua vicenda continua a commuovere e a spronare alla ricerca di giustizia.

Firenze, 10 giugno 2025 – “Sono passati due anni, però per me no, è come se fosse successo ieri. E ricordo di mia figlia il mio primo pensiero la mattina, quindi per me non è facile”. A dirlo è Katherine Alvarez Vasquez, la mamma di Kata, la bambina scomparsa il 10 giugno 2023 all'etĂ di cinque anni, dall'ex hotel Astor di Firenze, in via Maragliano, allora occupato da oltre un centinaio di persone. Oggi la piccola è stata ricordata con un piccolo presidio promosso dall'associazione Penelope proprio davanti all'ex albergo. “La mia idea è che Kata in qualche maniera sia stata portata via da qualcuno lì dentro e probabilmente venduta ”, perchĂ© in tutto questo tempo non ha mai ricevuto nessun segnale, neanche una telefonata. 🔗 Leggi su Lanazione.it