Karate | Valerio Vaccaro è campione d’Europa

Il talento e la dedizione di Valerio Vaccaro hanno portato il Karate An Kei Pisa sul podio europeo, facendo vivere un weekend indimenticabile. Con passione e determinazione, il giovane campione ha conquistato il titolo d’Europa a Salonicco, nella prestigiosa specialità del Kata ITKF. Un risultato che suggella anni di impegno e sogno condiviso, e che apre nuove frontiere per il futuro del karate italiano.

Momento d’oro per la An Kei Karate Pisa, che lo scorso week end si è scissa il cuore in due per inseguire i sogni di tutti gli atleti agonisti. Ed i sogni sono diventati realtĂ . Valerio Vaccaro si laurea Campione d’Europa a Salonicco, in Grecia, nella specialitĂ del Kata ITKF. In una categoria. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Karate: Valerio Vaccaro è campione d’Europa

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Karate: Valerio Vaccaro è campione d’Europa; Primavera di grandi successi per An Kei Karate; An Kei Karate orgoglio pisano: altri due primi posto per l'associazione di arti marziali.

Karate: Valerio Vaccaro è campione d’Europa - Grande soddisfazione per l’ex agonista e ora Maestro Andrea Di Gesù, che dichiara: "Non nascondo che la vittoria del neo campione d’Europa Valerio Vaccaro mi ha fatto piangere, sì perché anche i ...

Campione di karate accusato di maltrattamenti nei confronti della ex fidanzata - Al centro della vicenda un campione torinese di karate, ora a processo per maltrattametni e lesioni all'ex compagna.