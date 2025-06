Juventuus interesse per Conrad Harder

La Juventus ha messo gli occhi su un giovane talento che promette grandi cose: Conrad Harder, attaccante danese classe 2005 dello Sporting CP. Con un futuro ancora tutto da scrivere e già un'esperienza in nazionale, Harder rappresenta una concreta alternativa al sogno Viktor Gyokeres. La società bianconera punta a rinforzare il proprio reparto offensivo con un talento che potrebbe fare la differenza nel prossimo futuro.

La Juventus guarda al futuro e punta su Conrad Harder, attaccante danese classe 2005 dello Sporting CP. Il ventenne, che ha già esordito con la nazionale danese, è considerato un'alternativa al sogno Viktor Gyokeres, centravanti svedese costosissimo e ambito da Arsenal e Manchester

Conrad Harder desperta o interesse da Juventus, revela a 'Gazzetta dello Sport'. Partecipa alla discussione

