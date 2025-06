Juventus Vlahovic verso l’addio | scelto il nuovo bomber

La Juventus si prepara a salutare Dusan Vlahovic, il centravanti serbo che ha fatto spesso discutere i tifosi bianconeri. Con un ingaggio da 12 milioni e un futuro incerto, i vertici juventini hanno già scelto il nuovo bomber che potrebbe rivoluzionare l’attacco. Mentre le grandi del calcio europeo si fanno avanti, la Vecchia Signora si appresta a scrivere una nuova pagina della sua storia, puntando decisamente verso il...

La Juventus mette Dusan Vlahovic alla porta: il club bianconero ha puntato gli occhi sul bomber più chiacchierato del panorama europeo. Dusan Vlahovic è sempre più vicino all'addio. La Juventus sarebbe pronta a liberarsi del centravanti serbo e del suo ingaggio da 12 milioni a stagione per mettere nelle mani di Igor Tudor un nuovo attaccante. La Vecchia Signora si starebbe facendo strada tra le big del calcio europeo per arrivare al bomber più ambito del momento. La Juventus ha scelto il bomber del futuro: contatti avviati. La Juventus starebbe sondando il terreno per il bomber più chiacchierato del panorama europeo: Viktor Gyökeres.

Juventus, l'indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

