Juventus Tudor allenerà i bianconeri nella stagione 2025 26

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo con Igor Tudor confermato sulla panchina anche per la stagione 2025-26. La decisione, annunciata dal direttore generale Damien Comolli, testimonia la fiducia riposta nel tecnico e nel progetto biancoceleste. Tudor, protagonista di una fase di rinnovamento, continuerà a guidare i bianconeri verso traguardi ambiziosi, consolidando il suo ruolo strategico all’interno della squadra. La Juventus si appresta a ripartire con rinnovata determinazione e obiettivi ancora più sfidanti.

Igor Tudor sarà sulla panchina della Juventus anche per la prossima stagione. Lo ha confermato il nuovo direttore generale bianconero Damien Comolli. Tudor confermato. “Igor Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione, non solo per il Mondiale per club “, ha affermato il dirigente francese nel corso della conferenza stampa di presentazione. “L’ho già chiarito a lui in diverse occasioni, stiamo lavorando insieme – ha aggiunto – Siamo un grande club e ci sono tantissime speculazioni ma voglio ribadirlo chiaramente: Tudor rimarrà il nostro allenatore per la stagione 202526 e spero anche oltre”. 🔗 Leggi su Lapresse.it