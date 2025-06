Juventus Rabiot Dalla Juve ho imparato molto

Adrien Rabiot, il centrocampista che ha fatto la differenza tra Juventus e Marsiglia, riflette sul suo percorso di crescita. Dopo cinque anni a Torino, ha acquisito una mentalità vincente e nuove competenze che lo hanno plasmato come leader sia in campo che fuori. La sua esperienza in Italia non è solo un capitolo del passato, ma un trampolino di lancio per successi futuri. Ecco come la Juventus ha contribuito a forgiare il suo talento e la sua determinazione.

Adrien Rabiot, oggi leader a Marsiglia e con la Francia, ha raccontato a The Athletic il suo viaggio calcistico. I cinque anni alla Juventus sono stati fondamentali per la sua maturità. A Torino ha assorbito una mentalità vincente

Conte Juventus, Galeone lancia la frecciatina: «Lui non si sognerebbe di lasciar andare via Szczesny, Rabiot e Danilo…». Poi svela questo su Allegri - Giovanni Galeone, mentore dell'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ha lanciato una frecciatina a Thiago Motta in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

