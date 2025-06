Juventus pronto il rinnovo fino al 2027 | l’incontro con Comolli ha cambiato tutto

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo: con l'incontro positivo con Comolli, il club è vicino al rinnovo di contratto fino al 2027. Le settimane decisive sono alle porte, segnate da un rinnovamento ambizioso che promette di rafforzare il futuro dei bianconeri. Tra cambiamenti e strategie, tutto è pronto per consolidare un progetto che punta in alto. I prossimi giorni riveleranno le scelte definitive per completare il mosaico dirigenziale.

Incontro positivo con Comolli che cambia le prospettive future: pronto il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2027. In casa Juventus sono settimane decisive per il futuro. Il club bianconero è immerso in un nuovo processo di rinnovamento, iniziato con l’arrivo di Damien Comolli e proseguito con l’addio dopo solamente due stagioni di Cristiano Giuntoli. I prossimi giorni saranno cruciali per capire chi completerà il quadro dirigenziale, ancora privo di un Direttore Sportivo. Il nuovo Direttore Generale bianconero supportato da Giorgio Chiellini avrà il compito di far rinascere la Juventus dopo l’ennesima stagione non all’altezza, con l’obiettivo di tornare a primeggiare nel minor tempo possibile. 🔗 Leggi su Sportface.it

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

