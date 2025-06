Juventus One al Festival della Serie A | il club bianconero ha raccontato il suo progetto paralimpico Tutti i dettagli sull’evento

La Juventus si fa ancora più vicina ai suoi tifosi e alla comunità, portando il progetto Juventus One al Festival della Serie A. Un’occasione unica per condividere valori di inclusione, sport e solidarietà, rafforzando il legame tra club e pubblico. L’evento, organizzato dalla Lega Serie A in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma, ha visto il club bianconero protagonista nel promuovere un messaggio di speranza e unità. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa iniziativa straordinaria.

Juventus One al Festival della Serie A: tutti i dettagli sull’evento. Il comunicato del club bianconero. Anche Juventus One protagonista al Festival della Serie A, organizzato dalla Lega Serie A in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Parma. Di seguito la nota del club bianconero. COMUNICATO – « Anche Juventus One ha portato la sua voce nel ricco Festival della Serie A, organizzata da Lega Serie A in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Parma per raccontare il suo progetto paralimpico di Juventus One nel giorno 6 giugno. Grande partecipazione ed entusiasmo per un panel che ha riunito professionisti di vari club ed enti del calcio per raccontare il valore sociale del calcio paralimpico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus One al Festival della Serie A: il club bianconero ha raccontato il suo progetto paralimpico. Tutti i dettagli sull’evento

