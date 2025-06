Juventus occasione Tchouameni dal Real Madrid

La Juventus si prepara a cogliere un'opportunità di mercato imperdibile: il Real Madrid apre le porte a un possibile trasferimento di Aurelien Tchouameni, ormai in disaccordo con i Blancos. Il centrocampista francese, considerato un talento promettente, potrebbe diventare il rinforzo giusto per rafforzare il cuore della mediana bianconera. Con Xabi Alonso alla guida del Real Madrid, la strada per l'eventuale accordo si fa più agevole, lasciando sperare i tifosi juventini in una rivoluzione positiva.

