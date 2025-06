Juventus Next Gen svelato il calendario della Serie C 2025 26 | la data d’inizio campionato e dei possibili playoff Tutti i dettagli

La Juventus Next Gen si prepara a vivere un emozionante 2025/26, con il calendario ufficiale ormai svelato dalla Lega Pro e dai canali ufficiali della società bianconera. La nuova stagione promette sfide avvincenti, partendo dall'inizio del campionato e includendo possibili playoff che potrebbero decidere il destino della squadra. Scopriamo insieme tutte le date e i dettagli di questa entusiasmante annata sportiva, che si preannuncia ricca di sorprese e grandi aspettative.

Juventus Next Gen, svelato il calendario della Serie C 202526: le date del prossimo campionato. La Lega Pro ha annunciato, con il comunicato ufficiale n. 362L del 10 giugno 2025, le date del calendario in vista della stagione sportiva 20252026. Di seguito le date pubblicata dalla Juve sui propri canali ufficiali in vista della prossima stagione della Juventus Next Gen. Il campionato inizierà nel fine settimana in cui inizierà la Serie A, quello del 23-24 agosto 2025. Nella stagione 20252026 saranno tre i turni infrasettimanali in programma. Turni, però, ancora da determinare. È in programma soltanto una sosta: il campionato non si disputerà nel fine settimana del 27-28 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com