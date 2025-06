juventus kolo muani verso la permanenza

Randal Kolo Muani si appresta a scrivere il suo prossimo capitolo con la Juventus, confermando l'impressione di un talento inarrestabile. L’attaccante francese, arrivato dal PSG a gennaio 2025, ha già lasciato il segno con otto gol in Serie A, dimostrando di essere una pedina fondamentale nei piani dei bianconeri. La decisione sul suo futuro sarà presa al Mondiale per Club, un momento cruciale che potrebbe sancire un legame duraturo tra il calciatore e la Vecchia Signora.

