Juventus il Mondiale segna il futuro

La Juventus si appresta a vivere uno dei momenti più decisivi della sua storia: il Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti. Un palcoscenico mondiale che potrebbe cambiare le sorti di molti calciatori bianconeri, tra speranze e sfide da affrontare. Sabato prossimo, oltre dieci talenti partiranno verso la West Virginia, pronti a scrivere un nuovo capitolo. Il futuro della Vecchia Signora si gioca in queste settimane cruciali, e tutto può ancora succedere.

Mondiale per Club decisivo per molti calciatori La Juventus si prepara al Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti, un torneo che rappresenta una svolta per molti giocatori bianconeri. Sabato prossimo, oltre dieci calciatori partiranno per la West Virginia con il destino in bilico. Alcuni, come Daniele Rugani, rientrato da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il Mondiale segna il futuro

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

