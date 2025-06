Juventus il dg Comolli conferma Tudor | Sarà lui il nostro allenatore al Mondiale per Club e nella prossima stagione

Juventus, il nuovo direttore generale Comolli si presenta con entusiasmo e rispetto per la storia bianconera. Confermando Tudor come allenatore, il manager svela le ambizioni future: portare la squadra ai vertici mondiali e rafforzare la propria presenza nel calcio internazionale. L’arrivo di Comolli rappresenta un passo importante nella rinascita della Juventus, pronta a scrivere nuovi capitoli di successi e innovazione. La passione è già palpabile: il club è determinato a tornare protagonista.

"Il mio italiano al momento non è buono. Non vedo l’ora di imparare questa lingua. Riesco a capirlo ma non sono bravo a parlarlo al momento. E’ un grande privilegio per me essere qui oggi. Questo è uno dei club più importanti al mondo. Sono cresciuto guardando giocare questa squadra. Il club è sempre stato un modello di efficienza". Così, in conferenza stampa, il nuovo direttore generale della. 🔗 Leggi su Feedpress.me