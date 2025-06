Juventus Gyökeres per sognare in grande

La Juventus punta in alto e sogna in grande con il possibile arrivo di Viktor Gyökeres. Il colpo da 90 potrebbe rivoluzionare la stagione dei bianconeri, risvegliando l’entusiasmo dei tifosi e rafforzando il reparto offensivo. Con incontri già avvenuti a Londra, l’interesse verso il centravanti dello Sporting Lisbona si fa sempre più concreto. Un acquisto che potrebbe cambiare le sorti della squadra, portandola a nuovi traguardi.

Il colpo da 90 La Juventus intensifica la caccia a un attaccante di spessore per la prossima stagione, e il nome di Viktor Gyökeres scalda i cuori dei tifosi. Secondo fonti recenti, i bianconeri hanno avviato contatti con l'entourage del centravanti svedese dello Sporting Lisbona, con incontri a Londra

