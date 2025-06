Juventus Comolli si presenta

Damien Comolli si presenta al popolo bianconero con entusiasmo e determinazione, annunciando i suoi piani ambiziosi per rafforzare la Juventus. Durante la conferenza stampa all’Allianz Stadium, il nuovo direttore generale ha delineato una strategia chiara e coinvolgente, confermando Igor Tudor come allenatore per la stagione 2025/26 e condividendo la sua visione per un futuro di successi. La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo, e tutto sembra possibile sotto questa guida fresca e decisa.

Comolli si presenta al popolo bianconero Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, ha inaugurato il suo percorso bianconero con una conferenza stampa all'Allianz Stadium, delineando una visione ambiziosa. Ha confermato Igor Tudor come allenatore per la stagione 202526, sottolineando la fiducia nel tecnico croato, che guiderĂ la squadra al

