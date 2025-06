Juventus Comolli dà l’annuncio ufficiale | resterà Tudor e non solo

L'aria di novità avvolge la Juventus: con l'arrivo di Damien Jacques Comolli come nuovo direttore generale, il club si appresta a scrivere un capitolo tutto da interpretare. Con idee chiare e una visione ambiziosa, Comolli promette di infondere una mentalità vincente e un nuovo slancio alla Continassa. Nella sua prima conferenza stampa, ha subito chiarito...

Un’aria di cambiamento avvolge la Continassa, mentre la Juventus si prepara ad aprire un nuovo capitolo con l’arrivo di Damien Jacques Comolli come direttore generale. Con una reputazione già affermata nel mondo del calcio, Comolli arriva all’Allianz Stadium armato di idee chiare e obiettivi ambiziosi, promettendo di infondere una mentalità vincente nel club.. Un futuro da costruire Nella sua prima conferenza stampa, Comolli ha subito chiarito la questione allenatore, confermando che la panchina resterà nelle mani di Igor Tudor. Questa decisione riflette la fiducia nel lavoro svolto da Tudor e la volontà di garantire continuità tecnica, un aspetto fondamentale per affrontare le sfide future, incluso il Mondiale per club. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it