Juventus Comolli conferma Tudor | Sarà nostro allenatore nella prossima stagione

La Juventus raddoppia la fiducia in Igor Tudor, confermandolo anche per la prossima stagione. Dopo aver centrato l’obiettivo Champions e rilanciato il club, il tecnico croato si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel cuore bianconero. La decisione di Damien Comolli testimonia la volontà di puntare sulla continuità e sul progetto di Tudor, che promette di portare la squadra ancora più in alto.

(Adnkronos) – Igor Tudor sarà l'allenatore della Juventus anche nella prossima stagione. Il tecnico croato, arrivato in bianconero dopo l'esonero di Thiago Motta, è riuscito a centrare la qualificazione in Champions League grazie al quarto posto conquistato all'ultima giornata, ed è stato confermato oggi, martedì 10 giugno, dal neodirigente bianconero Damien Comolli, nel corso della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

#Comolli: "Igor #Tudor sarà l'allenatore della #Juventus 2025-2026 e probabilmente anche oltre. Giorgio #Chiellini non si occuperà di mercato, sarà rappresentante in Lega e Federazione, lavorerà a stretto contatto con me e ci occuperemo anche di marketing Partecipa alla discussione

#Juventus, incontro nel pomeriggio tra #Comolli e #Tudor: il croato va verso la conferma (Di Marzio) Lo riporta Di Marzio: "L’idea è di proseguire insieme ma sarà determinante in ogni caso il Mondiale per Club" Partecipa alla discussione

