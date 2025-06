Juventus Comolli conferma Tudor | In panchina anche nella stagione 2025-26

La Juventus rinnova la fiducia a Igor Tudor, confermandolo alla guida della squadra anche per la stagione 2025-26. Damien Comolli, nuovo direttore generale, ha sottolineato l'importanza del tecnico croato, lodandone le eccellenti prestazioni e il lavoro svolto finora. Con una soliditĂ ormai consolidata, Tudor si prepara a guidare i bianconeri verso nuovi traguardi, consolidando il progetto di continuitĂ e ambizione che caratterizza il club.

« Igor Tudor sarĂ il nostro allenatore non solo per il Mondiale per Club, ma anche per la prossima stagione e spero oltre». Lo ha dichiarato Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, durante la sua conferenza di presentazione. Ribadita dunque la fiducia al tecnico croato, che ha preso le redini della squadra nel finale dell’ultimo campionato dopo l’addio di Thiago Motta. «Ha fatto un lavoro eccezionale giĂ al Marsiglia, con impegno e resilienza impressionanti». I bianconeri partiranno ora per la Coppa del mondo per club Fifa negli Stati Uniti, dove debutteranno giovedì 19 giugno contro l’Al-Ain, prima di affrontare anche Wydad Fc e Manchester City nei gironi. 🔗 Leggi su Lettera43.it