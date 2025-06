Juve Kolo Muani più vicino | ipotesi prestito e riscatto Il Psg vuole rientrare dell’investimento

La Juventus si prepara a blindare Kolo Muani, confermandolo per il mondiale e puntando a un clamoroso rinnovo anche per la prossima stagione. Con il sì del Psg all’ipotesi di prestito e riscatto, i bianconeri vogliono rientrare dell’investimento e rafforzare il reparto offensivo. La strategia? Un piano che potrebbe coinvolgere anche Torino, mantenendo vivo il sogno di una coppia d’attacco inedita e vincente. Resta da scoprire se l’affare si concretizzerà davvero.

Torino, 10 giugno 2025 – La Juve conferma Kolo Muani per il mondiale per cub, ma ci sono concrete chance di averlo anche per la prossima stagione. Ottenuto il sì dal Psg per l'imminente rassegna iridata, la novitĂ  Fifa, la dirigenza Juve è giĂ  al lavoro anche per confermare la punta francese per il prossimo anno. Kolo Muani, nelle idee tecniche di Tudor, se resterĂ , sarĂ  il secondo centravanti per alternarsi, su tre competizioni, a un nuovo acquisto dal mercato. Ma per strappare il secondo sì ai parigini serve impegnarsi anche economicamente dato che Al Khelaifi vuole in parte rientrare dell'investimento fatto per strapparlo all'Eintracht Francoforte.