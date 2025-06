Justin Baldoni | respinta la sua richiesta di risarcimento di 400 milioni contro Blake Lively e Ryan Reynolds

In un caso che ha acceso i riflettori su Hollywood, Justin Baldoni ha visto respinta la sua richiesta di risarcimento di 400 milioni di dollari contro Blake Lively e Ryan Reynolds. La decisione del giudice ha sottolineato come le accuse di molestie sessuali siano tutelate dalla legge, lasciando aperti nuovi scenari in un contesto sempre più complesso e controverso. La vicenda si conclude con un importante precedente legale, ma quale sarà il suo impatto nel mondo dello spettacolo?

Nel corso della giornata di ieri, un giudice ha respinto la richiesta di risarcimento per diffamazione da 400 milioni di dollari presentata da Justin Baldoni nei confronti di Blake Lively e Ryan Reynolds, ritenendo che le accuse di molestie sessuali da parte di lei fossero legalmente protette e quindi immuni da azioni legali. Il giudice Lewis J. Liman ha respinto l'intera causa di Baldoni - che sosteneva anche l'ipotesi di estorsione e altre rivendicazioni - ma gli ha permesso di modificare e ripresentare un paio di accuse riguardanti l'interferenza con i contratti.

Blake Lively: respinta la richiesta di risarcimento per danni emotivi contro Justin Baldoni

Blake Lively vs. Justin Baldoni: respinta la richiesta di risarcimento per stress emotivo ma la battaglia legale continua - L'attrice si è rifiutata di dare accesso alla sua cartella clinica e la causa per procurato stress emotivo si conclude.

Un giudice statunitense ha respinto la causa per diffamazione del regista Justin Baldoni contro l'attrice Blake Lively - Un giudice statunitense ha respinto la causa per diffamazione ed estorsione del regista e attore Justin Baldoni contro l'attrice Blake Lively.

