Juric all’Atalanta per raccogliere l’eredità di Gasperini | cosa può cambiare e cosa no

L’era Gasperini all’Atalanta si conclude dopo nove stagioni di calcio offensivo e pragmatismo vincente, con l’arrivo di Ivan Juric, ex giocatore e assistente del club. Un passaggio di testimone che promette continuità, ma anche nuove sfide e possibilità di evoluzione. Riuscirà Juric a raccogliere l’eredità lasciata dal suo mentore e a plasmare un’Atalanta ancora più competitiva? Il futuro è tutto da scrivere.

Dopo nove stagioni all’insegna del pragmatismo offensivo, l’era Gasperini all’Atalanta si chiude con il tecnico che passa alla Roma. Al suo posto, il club orobico ha scelto un volto familiare del campionato italiano e per il tecnico: Ivan Juri?, suo ex giocatore, assistente e futuro “erede” sotto le mura di Zingonia. Il croato ha firmato un contratto biennale fino al 2027, con la società che ha voluto mantenere continuità stilistica, puntando sull’intensità e sul pressing alto che identificano l’Atalanta moderna. Lezione da Roma e Southampton: allenare dal basso. La scorsa stagione per Juric è stata un autentico calvario: 12 partite tutt’altro che esaltanti sulla panchina della Roma (da settembre a novembre) e poi 16 sporadiche uscite in Premier League con il Southampton (da dicembre ad aprile), culminate con una retrocessione precoce. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Juric all’Atalanta per raccogliere l’eredità di Gasperini: cosa può cambiare (e cosa no)

In questa notizia si parla di: cosa - atalanta - gasperini - juric

Genoa-Atalanta 2-3: furia rossoblu contro Retegui, cosa è successo - Nel match tra Genoa e Atalanta al 'Ferraris', volto alla trentasettesima giornata di Serie A, si è acceso un acceso scontro tra i rossoblù di Vieira e i nerazzurri di Gasperini.

? #SerieA: il valzer degli allenatori 25/26 Nazionale-Spalletti> De Rossi Napoli-Conte Inter-Inzaghi> Chivu Atalanta-Gasperini> Juric Juventus-Tudor Roma> Gasperini Fiorentina-Palladino> Pioli Lazio > Sarri Milan> Allegri Torino > Baroni Partecipa alla discussione

Allenatori Top 9 Serie A 25-26 Atalanta JURIC Bologna ITALIANO Fiorentina ? Inter CHIVU Juventus TUDOR Lazio SARRI Milan ALLEGRI Napoli CONTE Roma GASPERINI Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Juric si presenta: L'Atalanta è il mio jolly. Gasperini? Mi ha detto che...; Juric si presenta all'Atalanta: «Questa squadra farà ancora grandi cose, non temo l'eredità di Gasperini»; Gasperini alla Roma, l'erede all'Atalanta è Juric. Inter chiude per Chivu, Marotta: Inzaghi ha scelto di andarsene dopo la finale.

Juric si presenta all'Atalanta: «Questa squadra farà ancora grandi cose, non temo l'eredità di Gasperini» - Lo scorso anno mi ha insegnato tante cose, ho avuto difficoltà come risultati sportivi, ma ...

Pagina 2 | Juric, Atalanta senza paura: "Eredità Gasperini? Non mi pesa. Roma e Southampton negative e fantastiche" - La parole dell'allenatore croato nella conferenza stampa di presentazione in nerazzurro, con obiettivi già chiari per la nuova stagione ...

Atalanta, Juric: “Anno negativo, ma sono cresciuto. Gasperini? Ci siamo sentiti…” - Le parole del tecnico croato alla conferenza di presentazione: "Gasperini ha indirizzato me e molti altri allenatori.