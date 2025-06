Judo i 20 convocati dell’Italia per i Mondiali | torna la campionessa olimpica Alice Bellandi!

L’Italia si prepara a scrivere una nuova pagina di storia nel judo mondiale, annunciando con orgoglio i 20 convocati per i Mondiali 2025 di Budapest. Tra loro, torna la campionessa olimpica Alice Bellandi, simbolo di determinazione e talento. Con 15 titoli iridati in palio e un team composto da atleti di altissimo livello, gli azzurri sono pronti a conquistare il podio e lasciare il segno su questa prestigiosa scena internazionale.

La FIJLKAM ha annunciato ufficialmente l'elenco degli atleti italiani convocati per i Campionati Mondiali 2025 di judo, che si disputeranno dal 13 al 20 giugno sui tatami della László Papp Arena di Budapest. Saranno venti (dieci uomini e dieci donne) nel complesso i protagonisti della spedizione azzurra in Ungheria, dove verranno messi in palio ben quindici titoli iridati. L'Italia sfrutterà il contingente massimo di 18 atleti (9 per genere, con al massimo due rappresentanti in ciascuna categoria) per le categorie individuali, selezionando inoltre Giulia Carnà e Kwadjo Anani per il team azzurro che prenderà parte alla gara a squadre.