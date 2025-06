Jovanotti fa pace col fratello grazie anche a Fiorello Non si parlavano da 5 anni | perché Lorenzo ha litigato con Bernardo Cherubini

Dopo cinque anni di silenzio e incomprensioni, Jovanotti e il suo fratello Bernardo Cherubini hanno finalmente ritrovato la pace. Grazie anche al prezioso intervento di Fiorello, la riconciliazione avvenuta davanti a migliaia di fan durante un concerto a Bologna segna un nuovo inizio di speranza e affetto familiare. Un momento emozionante che dimostra come, a volte, il perdono possa superare qualsiasi distanza.

Bernardo Cherubini ha ritrovato la serenità e, soprattutto, ha riabbracciato suo fratello Lorenzo, ben più noto come Jovanotti. Il 61enne, che di recente ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello, ha raccontato al settimanale DiPiùTv l’emozione della riconciliazione avvenuta al concerto di Bologna del fratello. «Finalmente ho fatto pace con mio fratello Lorenzo», ha detto spiegando come quell’abbraccio abbia chiuso una dolorosa parentesi durata cinque anni. Tanto i due fratelli non si erano più parlati. Negli ultimi tempi Bernardo aveva tentato più volte di riallacciare i rapporti, senza successo, fino a quando non è arrivata l’occasione del concerto bolognese che ha segnato la loro riconciliazione. 🔗 Leggi su Open.online

Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti: «Lorenzo? Severissimo. Dice che sono debole perché la mamma mi dava troppi baci» - Bernardo Cherubini, noto come il fratello di Jovanotti, è un personaggio curioso del mondo dello spettacolo.

