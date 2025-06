Jose Picciotti | chi è il chirurgo dello studio medico dove una donna è morta dopo la liposuzione

Jose Lizarraga Picciotti, il chirurgo dello studio medico di Torrevecchia, è al centro di un tragico incidente che ha portato alla morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, 47enne ecuadoriana, dopo una liposuzione. I primi riscontri indicano che la donna sarebbe stata colta da complicazioni inaspettate durante l’intervento. La vicenda solleva pesanti interrogativi sulla sicurezza delle procedure estetiche e sulla responsabilità del professionista.

È Jose Lizarraga Picciotti, 65 anni, peruviano, il chirurgo titolare dello studio medico di Torrevecchia (Roma), dove Ana Sergia Alcivar Chenche si è sottoposta a un intervento di liposuzione al seguito del quale è deceduta. Secondo i primi riscontri la 47enne dell'Ecuador sarebbe stata colta da.

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in uno studio privato. Indagato il chirurgo Jose Lizarraga Picciotti - Una tragedia scuote Roma: una donna di 47 anni, dopo aver scelto una liposuzione in uno studio privato di Primavalle, ha perso la vita a causa di un grave malore.

