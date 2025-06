Joaquin Phoenix contro Pedro Pascal nel trailer di Eddington il western moderno di Ari Aster

Preparati a un viaggio mozzafiato nel selvaggio west rivisitato da Ari Aster, dove superstar come Joaquin Phoenix e Pedro Pascal si sfidano nel trailer di Eddington. Con un cast stellare che include Emma Stone e Austin Butler, il film promette un mix avvincente di suspense, cospirazioni e tensione politica. Un western moderno che non mancherĂ di sorprendere: scopriamo insieme cosa rende questa pellicola imperdibile.

Non solo Phoenix e Pascal, il nuovo film di Ari Aster può contare anche il due volte Premio Oscar Emma Stone e Austin Butler nel suo cast Le teorie cospirazioniste sono al centro del nuovo trailer dell'ultimo film di Ari Aster, Eddington. Interpretato da Joaquin Phoenix e Pedro Pascal, questo western contemporaneo si svolge nell'estate del 2020, in un clima di tensione politica in cui seguiamo la corsa a sindaco tra uno sceriffo di una piccola cittĂ (Phoenix) e il candidato in carica (Pascal). Il nuovo filmato riporta gli spettatori indietro di cinque anni, con focus su sequenze di distanziamento sociale di un metro e mezzo obbligatorio, proteste scatenate dall'omicidio di George Floyd e teorie di cospirazione online. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Joaquin Phoenix contro Pedro Pascal nel trailer di Eddington, il "western moderno" di Ari Aster

Eddington: recensione del film con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal – Cannes 78 - Eddington, diretto da Ari Aster e presentato a Cannes 78, vede Joaquin Phoenix e Pedro Pascal protagonisti.

#PedroPascal è a #Cannes per presentare Eddington, un neo-western distopico firmato dal regista Ari Aster, in cui recita accanto a Joaquin Phoenix. Durante la conferenza stampa del film, l'attore cileno-americano non ha esitato a criticare le politiche migrato Partecipa alla discussione

Il film, in concorso per la Palma d'oro, ha come protagonisti Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stome e Austin Butler Partecipa alla discussione

