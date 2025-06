Joaquin Correa è ufficialmente un nuovo giocatore del Botafogo | il comunicato del club

Il mondo del calcio non smette mai di sorprendere: Joaquin Correa, il talentuoso attaccante argentino, si unisce ufficialmente al Botafogo, segnando una nuova avventura dopo aver lasciato l’Inter. Dopo quattro stagioni tra alti e bassi a Milano, il Tucu si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Brasile. Resta ora da scoprire come questa svolta influenzerà il suo futuro e la squadra carioca.

Adesso è ufficiale: Joaquin Correa è un nuovo giocatore del Botafogo! Il club brasiliano lo ha annunciato sui propri canali ufficiali pochi minuti fa. Dopo aver salutato l’ Inter, Joaquin Correa è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Botafogo. Il Tucu lascia Milano dopo 4 stagioni, di cui una in prestito al Marsiglia, condite da ben poche gioie e tanti dolori. Per l’argentino 99 presenze, 12 gol e 9 assist con la casacca nerazzurra: decisamente meno di quanto sperato nell’ estate 2021, quando l’allora presidente Zhang sborsò ben 27 milioni per strapparlo alla Lazio. Il club brasiliano ha annunciato Correa sul proprio sito e sui canali social ufficiali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Joaquin Correa è ufficialmente un nuovo giocatore del Botafogo: il comunicato del club

#Inter, ufficiale: Joaquin #Correa al #Botafogo. In goal alla prima e all'ultima gara in maglia nerazzurra, El Tucu in Brasile farà coppia con Arthur Cabral (ex Fiorentina) e giocherà il Mondiale per Club negli Stati Uniti contro il PSG

UFFICIALE - Joaquín Correa è un nuovo giocatore del Botafogo Il Botafogo ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante argentino Joaquín Correa in data odierna, martedì 10 giugno 2025. Il giocatore ha firmato un contratto fino alla fine del 2027.

