Jennifer' s Body | Adam Brody e Amanda Seyfried fumarono marijuana sul set della commedia horror

Le due co-star del film del 2009 con protagonista Megan Fox, hanno ricordato un aneddoto del set del film diretto da Karyn Kusama. Amanda Seyfried e Adam Brody sono diventati amici ormai sedici anni fa, quando entrambi recitarono nella commedia horror con Megan Fox, Jennifer's Body. Nell'ultimo numero speciale di Actors on Actors per Variety, i due hanno chiacchierato anche dell'esperienza sul set e ricordato un aneddoto di una pausa dalle riprese. Adam Brody e Amanda Seyfried fumarono marijuana sul set di Jennifer's Body Seyfried ha chiesto a Brody se avesse mai giocato sul set di Jennifer's Body a Guitar Hero e la star di The O.