Jannik Sinner un anno da numero uno | gli slam il caso doping la sfida con Alcaraz

Un anno fa, Jannik Sinner conquistava il titolo di numero uno del mondo, un traguardo che avrebbe preferito festeggiare in modo diverso, magari con la coppa del Roland Garros. L’ascesa di questo talento italiano, incoronata anche dagli Slam e dalle sfide epiche contro Alcaraz, è segno di una carriera in continua ascesa. Ma ogni vittoria porta con sé nuove sfide e grandi ambizioni: il futuro di Sinner promette ancora emozioni indescrivibili.

Superfluo dire che Jannik Sinner avrebbe preferito festeggiarlo in altro modo il primo anniversario da numero uno del mondo. Magari trascorrendo una notte d'amore con la coppa del Roland Garros, in stile Lewandowski post finale di Champions 2020. Ci sarebbe da scommettere che il tre volte campione slam, assetato di vittorie com'è, quel piatto d'argento del secondo posto ricevuto alla premiazione l'abbia prima guardato con orgoglio e poi riposto velocemente nel cassetto dei ricordi dolorosi. Un sogno – quello del primo Major su terra - che Jannik ha accarezzato, cullato. Per poi vederlo sgretolarsi, con gli occhi persi nel vuoto, come un pugno di sabbia al vento al culmine di una battaglia di 5 ore e mezza.