Jacques Marie Mage e gli occhiali da sole che stanno cambiando il volto della cultura pop

ricordo di quella notte è ancora vivo, come se fosse ieri. Jacques Marie Mage non è solo un marchio di occhiali, ma un vero e proprio simbolo di stile e cultura pop che sta rivoluzionando il modo di vedere e essere visti. Con design sofisticati e riferimenti iconici, questi occhiali incarnano l’eleganza senza tempo. Perdere un paio di JMM significa perdere un pezzo di identità, ma anche scoprire come un accessorio possa diventare un’icona.

In una notte del 2022 ho dimenticato un paio di occhiali da sole Jacques Marie Mage sul sedile posteriore di un taxi: è stato un duro colpo. La montatura rotonda in tartaruga del modello Akira, con lenti viola scuro e proporzioni eleganti ispirate, come la maggior parte dei modelli JMM, a un personaggio iconico con gli occhiali da sole – in questo caso il regista Kurosawa –, era perfetta. I miei Akira erano anche incredibilmente costosi. Il marchio Jacques Marie Mage – JMM per i fan –, fondato nel 2014 da un eccentrico espatriato francese di nome Jérôme Mage, produce occhiali stravaganti sotto ogni aspetto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Jacques Marie Mage e gli occhiali da sole che stanno cambiando il volto della cultura pop

