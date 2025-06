Jacopo Dezi firma fino al 2026 sfuma Bortolussi | obiettivi Cianci e Cicerelli

Jacopo Dezi si prepara a legarsi all’azienda fino al 2026, rafforzando il centrocampo con esperienza e qualità. Questa firma rappresenta un passo fondamentale nel progetto della prossima stagione, che vede già consolidati i pilastri come Guccione, Chierico, Mawuli e Damiani. Nel frattempo, si fa sempre più concreta la possibilità che Bortolussi lasci definitivamente le speranze di vestire la maglia biancazzurra, mentre si valutano obiettivi come Cianci e Cicerelli.

di Andrea Lorentini Tra oggi e domani, Jacopo Dezi metterà la firma sul contratto che lo legherà all' fino al 2026. E così il centrocampo della prossima stagione andrà ad aggiungere un altro tassello dopo che già i vari Guccione, Chierico, Mawuli e Damiani sono considerati punti fermi dai quali ripartire. Nel frattempo può considerarsi definitivamente sfumato Mattia Bortolussi come obiettivo per l'attacco. Il centravanti, autore di 16 gol nell'ultima stagione nel girone A e trascinatore nella promozione in B del Padova, ha rinnovato con i biancoscudati. Per un profilo che esce dal taccuino, ne potrebbe entrare un altro che già in passato era finito nel mirino dell'.

