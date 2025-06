J-POP Manga annuncia Inazuma Eleven di Tenya Yabuno

J-POP Manga porta in Italia l’attesissimo ritorno di Inazuma Eleven, il celebre manga di Tenya Yabuno ispirato all’iconico videogioco di calcio. Con tecniche epiche come Mano di Luce, Tornado di Fuoco e Trampolino Inazuma, questa serie ha conquistato appassionati di tutto il mondo, e ora sarà disponibile anche da noi per far rivivere l’emozione di un calcio fuori dal comune. Preparatevi a scendere in campo con entusiasmo!

Mano di luce, Tornado di fuoco, Trampolino Inazuma: chi ricorda i nomi di queste tecniche non potrà non emozionarsi nel sapere che J-POP Manga annuncia la prima edizione italiana di Inazuma Eleven, il manga ispirato all’acclamato videogioco RPG di calcio prodotto da Level-5 e da cui è derivato anche l’omonimo anime di culto. Uscito in Giappone nel 2008 cavalcando l’onda del successo mondiale del gioco, il manga firmatoda Tenya Yabuno ha vintosia il Kodansha Manga Award nel 2010 che lo Shogakukan Manga Award nel 2012. Una serie che i lettori italiani aspettavano da tempo e che nei prossimi mesi diventerà finalmente disponibile nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga annuncia Inazuma Eleven di Tenya Yabuno

