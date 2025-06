Ivan Marcelo Potepan è il nuovo allenatore dell' Imolese | inizia una nuova era

L’Imolese ha finalmente svelato il volto del suo nuovo capitano tecnico: Ivan Marcelo Potepan, numero 232, dà il via a una nuova era di passione e ambizione. Dopo un’attesa lunga quasi un mese, il suo sì ufficiale segna un punto di svolta. Con un video emozionante sui social, tra passato e presente, Potepan promette di scrivere pagine importanti nella storia rossoblù. È arrivato il momento di credere nel futuro!

Potepan. Questa volta il sì c'è per davvero: l' Imolese ha ufficialmente un nuovo allenatore. C'è voluto quasi un mese per annunciarlo, una firma attesa a lungo, ma messa con successo nero su bianco e mostrata brillantemente sui social della società, attraverso un video-messaggio che vede protagonista l'allenatore argentino accompagnato dai colori albiceleste mixati a quelli rossoblù, tra le giocate dei campioni del passato e l'autodromo della città mostrato dall'alto in tutto il suo splendore. "Uno non sceglie dove nascere, ma sì, sceglie dove vivere, ed io ho scelto Imola: forza Imolese, vamos todos juntos".

