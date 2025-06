Ius scholae Conte sfida Tajani | Vediamo se fa sul serio o sono solo chiacchiere

Ius Scholae, Conte sfida Tajani: è il momento di passare dalle parole ai fatti? Il leader del Movimento 5 Stelle non lascia spazio alle ambiguità, incalzando il vicepresidente del Consiglio sulla reale volontà di concretizzare questa importante riforma. Dopo le aperture di Tajani e Calenda, ora tocca a loro dimostrare se davvero vogliono fare sul serio o si tratta solo di chiacchiere. La palla passa a loro: vedremo se saranno all’altezza della sfida.

Un invito che suona un po’ come una sfida. Sullo Ius scholae è il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a incalzare il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Proprio il leader di Forza Italia ha rilanciato oggi il tema e ora Conte accoglie positivamente questa apertura (insieme a quella di Carlo Calenda), chiedendosi se, però, stavolta si voglia fare sul serio. Conte provoca Tajani sullo Ius scholae. Il presidente pentastellato ricorda come lo Ius scholae sia “la soluzione che il M5s propone da anni. Vediamo se sono solo chiacchiere, come è già successo nella scorsa estate – quando gli annunci di Tajani si rivelarono diversivi da ombrellone – o se finalmente si vuole fare sul serio: le proposte – a partire da quella che porta le nostre firme – sono depositate in Parlamento e la maggioranza ha i mezzi per far partire subito il loro esame”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it