Italiani pronti a partire | estate 2025 da record ma senza assicurazione

L’estate 2025 in Italia si preannuncia da record, con oltre 211 milioni di presenze e turisti da tutto il mondo pronti a scoprire le meraviglie della Penisola. Tuttavia, c’è un aspetto cruciale spesso trascurato: la sicurezza. Viaggiare senza assicurazione può trasformare un sogno in un incubo. Prima di partire, assicuratevi di essere coperti: la vostra vacanza meritano di essere senza sorprese sgradevoli.

L’estate 2025 è appena iniziata e già si registrano numeri da record per il turismo in Italia. Secondo un’indagine di Assoturismo Confesercenti, da giugno a settembre sono attese 211,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive della Penisola, con oltre la metà provenienti dall’estero. Un incremento rispetto all’estate 2024 che segna una nuova era per il turismo italiano. Il ponte del 2 giugno dà il via alla stagione. Un assaggio di questa tendenza si è avuto durante il ponte del 2 giugno, dove si è registrato un vero e proprio mini-esodo da Nord a Sud. Spinte dalla coincidenza favorevole del calendario e da un clima particolarmente mite, oltre l’80% delle sistemazioni prenotabili online risultavano piene, con picchi del 90% nella giornata di sabato 31 maggio per le destinazioni turistiche più gettonate. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Italiani pronti a partire: estate 2025 da record, ma senza assicurazione

In questa notizia si parla di: Estate Record Italiani Pronti

Dimmi La Verità | Gianluca Caramanna: «Estate record per turismo in Italia. Idee del governo per crescere». - Benvenuti a #DimmiLaVerità del 16 maggio 2025! Oggi discutiamo di un'estate record per il turismo in Italia, con ospite l'onorevole Gianluca Caramanna, responsabile Turismo di FdI.

La rassegna stampa di Caffè Affari - 28 maggio Due fondi per Unicredit #Russia; I negoziati Usa-Ue sostengono le borse, Dax da record; #Meloni alla Ue: via i dazi interni; Orsini: piano straordinario per l’Italia; Unicredit frena sul Banco; Bruxelles verso la linea Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Estate 2025 da record: quasi 9 italiani su 10 pronti a partire, boom di vacanze green e fuori stagione; Estate 2025 da record: quasi 9 italiani su 10 pronti a partire, boom di vacanze green e fuori stagione; In crescita i vacanzieri estivi: previsioni positive per il turismo italiano del 2025.

Estate 2025 da record: quasi 9 italiani su 10 pronti a partire, boom di vacanze green e fuori stagione - Europ Assistance, ben l’86% degli italiani ha già programmato una vacanza estiva (+24% in 10 anni).

Estate 2025: i rincari degli stabilimenti balneari italiani, Sicilia capofila - I numeri parlano chiaro: quest’estate, le vacanze al mare in Italia saranno ancora più costose, con prezzi in aumento mediamente del +2,3% rispetto al 2024.

Estate con 65,8 milioni di turisti in Italia, la migliore dopo decenni - L’estate si preannuncia come una stagione da record, con 65,8 milioni di turisti in arrivo.