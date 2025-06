Italia un movimento calcistico in declino e quell' amore per la maglia azzurra da ritrovare

L'Italia del calcio si trova a un bivio cruciale, tra declino e rinascita. Dopo quindici anni di sfide, cadute e momenti di gloria sfumata, il nostro movimento ha bisogno di ritrovare quell'amore autentico per la maglia azzurra. È il momento di riscoprire la passione, la tenacia e il senso di squadra che hanno sempre contraddistinto il nostro calcio. Solo così potremo riscrivere insieme una nuova storia di successo e orgoglio nazionale.

L'Italia del pallone è a un bivio. Un bivio da non sbagliare, un bivio in cui il movimento arriva dopo aver attraversato una serie di tornanti e di curve pericolose in cui più volte si è assistito a cadute fragorose. L'Italia del pallone è a un bivio ormai da quindici anni esatti. Da quando, dopo aver trionfato nel 2006 ai Mondiali in Germania ai calci di rigore con la Francia, arrivò l'eliminazione.

