Italia U21-Romania U21 | le probabili formazioni

Il debutto degli Under 21 italiani nel Campionato Europeo promette scintille: affrontiamo la Romania in una sfida cruciale, valida per il girone A che comprende anche Spagna e Slovacchia. Con entusiasmo e determinazione, gli azzurrini di Nunziata si preparano a conquistare i primi punti del torneo. L’appuntamento è mercoledì 11 giugno alle 21 alla City Arena di Trnava: un match che potrebbe segnare l’inizio di un cammino entusiasmante.

Gara valida per la prima giornata del gruppo A dei Campionati Europei Under 21, comprendente anche Spagna e Slovacchia. Gli azzurrini partono con propositi importanti e il primo ostacolo è ostico ma alla portata. Italia U21-Romania U21 si giocherĂ mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 21 la City Arena di Trnava. ITALIA U21-ROMANIA U21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli azzurrini del Ct Carmine Nunziata si è qualificata restando imbattuta totalizzando 22 punti con 6 vittorie e 4 pareggi nel Gruppo A eliminatorio. La nostra Nazionale ha chiuso con tre punti di vantaggio su Norvegia e Islanda, poi a seguire Turchia, Lettonia e San Marino. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Italia U21-Romania U21: le probabili formazioni

In questa notizia si parla di: Italia Romania Probabili Formazioni

Anastasiu “Italia partner economico strategico per la Romania” - L'Italia è riconosciuta come un partner economico strategico per la Romania, un legame che va oltre gli aspetti commerciali e si radica in affinità culturali e storiche.

Europei Under 21, Italia-Romania: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Italia-Belgio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Diretta Italia U21-Olanda U21 ore 18.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni.

Italia U21-Romania: probabili formazioni e dove vedere l'esordio agli Europei - Periodo complicato per il calcio italiano dopo il ko contro la Norvegia e l'esonero improvviso di Luciano Spalletti.

Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Moldavia, le probabili formazioni - Gli Azzurri cercano il riscatto a Reggio Emilia dopo la pesante sconfitta subita in Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali ...

Italia-Moldavia, le probabili formazioni - Moldavia, ultima partita di Luciano Spalletti come CT della Nazionale Azzurra ...