Italia tutto da rifare | Ranieri rifiuta la chiamata non sarà lui il successore di Spalletti in Nazionale

Italia tutto da rifare: 160 Ranieri rifiuta la chiamata e non sarà lui il successore di Spalletti in Nazionale. L’ex allenatore della Roma ha scelto di mantenere la parola data alla famiglia Friedkin, lasciando aperta una nuova sfida nel calcio. Una decisione che segna un cambio di rotta importante, mentre i tifosi si chiedono quali saranno le prossime mosse della FIGC per rilanciare la nostra nazionale.

L'ex allenatore della Roma ha rinunciato alla chiamata di Gravina, scegliendo di tener fede alla parola data alla famiglia Friedkin. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Italia, tutto da rifare: Ranieri rifiuta la chiamata, non sarà lui il successore di Spalletti in Nazionale

