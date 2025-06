Italia salta anche Pioli Chi rimane in corsa come nuovo ct

L’Italia si trova di fronte a un importante cambio di rotta, con Pioli che si aggiunge alla lunga lista di allenatori in corsa per il ruolo di nuovo CT. Ma chi, tra i protagonisti del 2006, potrebbe prendere il timone della nostra Nazionale? De Rossi, Cannavaro e Gattuso sono pronti a scrivere un nuovo capitolo, portando entusiasmo e passione sotto il sole azzurro. La sfida è aperta: chi sarà il prossimo allenatore della nostra nazionale?

Doro Ranieri anche Pioli si allontana dalla panchina della Nazionale. Restano in lizza tre eroi del Mondiale 2006: De Rossi, Cannavaro e Gattuso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Italia, salta anche Pioli. Chi rimane in corsa come nuovo ct

In questa notizia si parla di: Pioli Italia Salta Rimane

Serie A, Pioli sbarca in Italia: ritorno da ex - Stefano Pioli torna in Serie A dopo la sua esperienza in Arabia Saudita, portando con sé un bagaglio ricco di successi, tra cui lo storico Scudetto con il Milan.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia, salta anche Pioli. Chi rimane in corsa come nuovo ct; Conte al Napoli: si tratta a oltranza. Notizie e aggiornamenti, rivivi la diretta; Milan: se salta Pioli, può arrivare Antonio Conte.

Italia, salta anche Pioli. Chi rimane in corsa come nuovo ct - Restano in lizza tre eroi del Mondiale 2006: De Rossi, Cannavaro e Gattuso ...

Italia: Ranieri, Pioli e non solo: ipotesi traghettatore se salta Spalletti - In attesa dell'incontro con Gravina con possibilità anche di rottura, impazza il toto-

Claudio Ranieri e Stefano Pioli, ecco chi sono i due candidati alla panchina di C.t. della Nazionale - Sulla panchina azzurra ci sarebbe lui lunedì 9 giugno nella sfida contro la Moldavia, la seconda pa ...