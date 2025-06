Italia-Romania U21 | dove vederla orario e probabili formazioni

L'attesa è finita: allo Stadium Malatinský di Trnava, Italia U21 di Carmine Nunziata si prepara a sfidare la Romania nella prima giornata degli Europei. Un match da non perdere, tra emozioni e sfide di talento, con orario e formazioni pronte a svelarsi. Scopri tutte le curiosità su dove e come seguire questa entusiasmante partita, perché ogni minuto sarà vitale per i nostri giovani talenti.

Allo Stadium Malatinský andrà in scena la sfida tra Italia-Romania U21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Allo Stadium Malatinský di Trnava, Italia U21 di Carmine Nunziata affronta la Romania nella prima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. Le probabili formazioni ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Kayode, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Pisilli, Prati,

