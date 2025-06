Italia Raspadori e la frase sul futuro E Orsolini manda un messaggio | VIDEO CMIT

Dopo la convincente vittoria 2-0 contro la Moldavia, i protagonisti azzurri si sono raccontati in zona mista, svelando le loro emozioni e prospettive future. Raspadori, Orsolini e Ranieri hanno condiviso riflessioni sul presente e sui traguardi da raggiungere, offrendo uno sguardo intimo sulla nazionale. Le loro parole, tra entusiasmo e determinazione, sono un messaggio forte per tutti gli appassionati di calcio italiano. Ecco cosa ci hanno detto...

I due giocatori azzurri, insieme a Luca Ranieri hanno parlato in zona mista dopo il 2-0 alla Moldavia Non solo Luciano Spalletti. Nel postpartita di Italia-Moldavia sono arrivate le dichiarazioni in zona mista di tre protagonisti, dal piĂą esperto Raspadori all’esordiente Ranieri passando per uno che potrebbe trovare molto piĂą spazio come Orsolini. L’attaccante del Napoli, autore stasera dell’1-0, ha parlato a Calciomercato.it: “Esultanza? C’era la mia famiglia, la mia ragazzi, gli amici, poi il cuore era anche per il mister e lo staff, per quello che ci hanno dato. Sono persone fantastiche e competenti, mettono i valori umani davanti alle altre cose, ci tengo a ringraziarli”: Rasòadori – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it